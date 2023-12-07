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В центрі Москви горить "Електрозавод"

Четвер 07 грудня 2023 17:17
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В центрі Москви горить "Електрозавод" Фото: в центрі Москви горить "Електрозавод" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

В центрі Москви сталась пожежа. З будівлі "Електрозаводу" валить густий чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Mash.

Як пише видання, до місця подій вже виїхали пожежники.

Пожежа почалась на першому поверсі лакофарбового цеху, який розташований на заводі з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.

Площа вогню становить поки що 50 квадратних метрів. Попередньо, без постраждалих.

Що відомо про "Електрозавод"

Згідно з даними з відкритих джерел, "Електрозавод", який було засновано в 1928 році, є виробником різного трансформаторного і реакторного устаткування. Будівля розташована в московському районі Преображенське.

Завод виробляє:

  • трансформатори:
  • шунтувальні реактори:
  • автотрансформатори:
  • комплектні розподільчі пристрої та трансформаторні підстанції:
  • інше обладнання для потреб електростанцій і мережевих підприємств.

Вибухи й пожежі в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

Наприклад, лише нещодавно було відомо про пожежу, яка спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно". Тоді ж повідомляли про густий дим й займання трансформатора, а також 120 літрів палива.

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