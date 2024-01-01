ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Москві горить ангар із дизельним паливом (відео)

Понеділок 01 січня 2024 01:51
UA EN RU
У Москві горить ангар із дизельним паливом (відео) Фото: у Москві горить ангар із дизельним паливом (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

На заході Москви спалахнув ангар з дизельним паливом на площі близько 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Shot.

Пожежею охоплено двоповерхову металеву будівлю з прибудовою на території гірськолижного комплексу "Лата Трек" на Крилатській вулиці, де зберігалася велика кількість дизельного палива.

Повідомляється, що на місці події працюють пожежники, про постраждалих наразі не повідомлялося.

Вибухи та пожежі в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось палає, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

Наприклад, тільки недавно було відомо про пожежу, що спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно". Тоді ж повідомляли про густий дим і спалах трансформатора, а також 120 літрів палива.

Також повідомлялося, що 7 грудня у Москві горів завод "Електрозавод". Пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху, розташованого на заводі з виготовлення залізобетонних виробів та металевих конструкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Пожежа
NEWS
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес