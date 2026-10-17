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У Москві другий день не працюють три головні аеропорти

00:45 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: російський столичний аеропорт Внуково (Getty Images)

Три аеропорти Московського авіавузла знову не працюють, як і напередодні, коли причиною призупинення польотів була масова атака БпЛА на російську столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Росавіації.

Близько опівночі 17 жовтня аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" призупинили свою роботу.

Згідно з повідомленням "Росавіації", в аеропортах були введені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Конкретної причини у російській авіації, чому аеропорти не працюють, не вказали. Однак у повідомленні сказано, що обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів.

Днем раніше в чотирьох аеропортах Московського авіавузла, трьох вищезгаданих та ще в "Шереметьєво", також були введені обмеження - через масову атаку дронів.

Інформацію напередодні підтвердив мер Москви Сергій Собянін, повідомивши про атаку близько 50 безпілотників на місто. При цьому зараз, у ніч проти суботи, у градоначальника нічого не сказано про небезпеку БпЛА в небі.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 жовтня Сили оборони України направили на Москву та Московський регіон сотні ударних безпілотників.

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