В Москве второй день не работают три главных аэропорта

Днем ранее в четырех аэропортах Московского авиаузла, трех высшеупомянутыъ и еще в "Шереметьево", также были введены ограничения - из-за массовой атаки дронов.

Информацию накануне подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщив об атаке около 50 беспилотников на город. При этом сейчас, в ночь на субботу, у градоначальника ничего не сказано об опасности БпЛА в небе.

Как сообщалось, в ночь на 14 октября Силы обороны Украины направили на Москву и Московский регион сотни ударных беспилотников.