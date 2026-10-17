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В Москве второй день не работают три главных аэропорта

00:45 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: российский столичный аэропорт Внуково (Getty Images)

Три аэропорта Московского авиаузла снова не работают, как и днем ранее, когда причиной приостановления полетов была массовая атака БпЛА на российскую столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Росавиации.

Около полуночи 17 октября аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" приостановили свою работу.

Согласно сообщению "Росавиации" , в аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Конкретной причины в российской авиации, почему аэропорты не работают, не указали. Однако в сообщении сказано, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Днем ранее в четырех аэропортах Московского авиаузла, трех высшеупомянутыъ и еще в "Шереметьево", также были введены ограничения - из-за массовой атаки дронов.

Информацию накануне подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщив об атаке около 50 беспилотников на город. При этом сейчас, в ночь на субботу, у градоначальника ничего не сказано об опасности БпЛА в небе.

Как сообщалось, в ночь на 14 октября Силы обороны Украины направили на Москву и Московский регион сотни ударных беспилотников.

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