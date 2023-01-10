У Москві чергова пожежа на складах: сотні людей довелося еакуювати

Масштабна пожежа сталася у вівторок, 10 січня, біля метро "Дмитрівська" у Москві. Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .
Відомо, що пожежа почалася в одній із адміністративних будівель. У ньому розташувалися склади для зберігання парфумерії та гуртожиток для працівників.
За даними рятівників, пожежі присвоєно 2 ранг небезпеки, оскільки можливе обвалення будівлі. Окрім цього довелося евакуювати 230 людей. Площа пожежі зросла до 2000 кв.
Також відомо, що для ліквідації спалаху було задіяно авіацію.
Раніше повідомлялося, що у Москві згорів склад із газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.
Нагадаємо, що також у Москвісталася пожежа на території військової частини у гаражних боксах .
На думку секретаря РНБО України Олексія Данилова, кількість пожеж, що регулярно відбуваються в Росії, тільки збільшуватиметься з кожним тижнем.
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