ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данілов про часті пожежі на території Росії: Будуть тільки збільшуватися

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 05:44
Данілов про часті пожежі на території Росії: Будуть тільки збільшуватися Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Олексій Данілов переконаний, що кількість пожеж, які регулярно стаються у Росії, буде тільки збільшуватися з кожним тижнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО в ефірі телемарафону.

Водночас посадовець зазначив, що не може сказати, хто причетний до відповідних подій на території країни-агресора.

"Але, повірте, воно буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться за наші з вами дні", - вказав Данілов.

Нагадаємо, 12 грудня у Балашисі Московської області сталася пожежа в торговому центрі. Вогонь поширився приблизно на 500 квадратних метрів.

До слова, 9 грудня у російському Барнаулі зайнялося виробниче підприємство з виготовлення шин.

Того ж дня в торговому комплексі Москви сталася масштабна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов
NEWS
США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN
США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу