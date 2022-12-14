Данілов про часті пожежі на території Росії: Будуть тільки збільшуватися
Олексій Данілов переконаний, що кількість пожеж, які регулярно стаються у Росії, буде тільки збільшуватися з кожним тижнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО в ефірі телемарафону.
Водночас посадовець зазначив, що не може сказати, хто причетний до відповідних подій на території країни-агресора.
"Але, повірте, воно буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться за наші з вами дні", - вказав Данілов.
Нагадаємо, 12 грудня у Балашисі Московської області сталася пожежа в торговому центрі. Вогонь поширився приблизно на 500 квадратних метрів.
До слова, 9 грудня у російському Барнаулі зайнялося виробниче підприємство з виготовлення шин.
Того ж дня в торговому комплексі Москви сталася масштабна пожежа.
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