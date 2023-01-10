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В Москве очередной пожар на складах: сотни людей пришлось эакуировать

Фото: в Москве 10 января произешел пожар на складах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар произошел во вторник, 10 января, возле метро "Дмитровская" в Москве. Спасателям пришлось эвакуировать 230 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Известно, что пожар начался в одном из административных зданий. В нем расположились склады для хранения парфюмерии и общежитие для работников.

По данным МЧС, пожару присвоен 2 ранг опасности, так как возможно обрушение здания. Кроме этого спасателям пришлось эвакуировать 230 человек. Площадь пожара выросла до 2000 квадратных метров.

Также известно, что для ликвидации возгорания было задействовано авиацию.

Ранее сообщалось, что в Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института лёгких сплавов.

Напомним, что также в Москве произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах.

По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, количество регулярно происходящих в России пожаров только будет увеличиваться с каждой неделей.

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