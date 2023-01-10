В Москве очередной пожар на складах: сотни людей пришлось эакуировать

Известно, что пожар начался в одном из административных зданий. В нем расположились склады для хранения парфюмерии и общежитие для работников.

По данным МЧС, пожару присвоен 2 ранг опасности, так как возможно обрушение здания. Кроме этого спасателям пришлось эвакуировать 230 человек. Площадь пожара выросла до 2000 квадратных метров.

Также известно, что для ликвидации возгорания было задействовано авиацию.