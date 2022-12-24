"Бавовна" в Москві: згорів склад на території інституту легких сплавів

В Москві згорів склад з газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash .

"Горить склад із 400 пропановими та ацетиленовими газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів у Москві. У будівлі на вулиці Горбунова у Можайському районі досі продовжуються вибухи. На місці столичні пожежники", - йдеться в повідомленні.

Станом на 21:30 відкрите горіння було ліквідовано.

Нагадаємо, що сьогодні у Москві сталася пожежа на території військової частини в гаражних боксах.

На думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, кількість пожеж, що регулярно відбуваються в Росії, тільки збільшуватиметься з кожним тижнем.

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