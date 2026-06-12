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У Москві через заміновану посилку намагалися підірвати ексміністра "ДНР"

23:52 12.06.2026 Пт
2 хв
Який бекграунд ексчиновник терористичного угруповування?
aimg Катерина Коваль
Фото: ексочільник "МДБ ДНР" Андрій Пінчук (росЗМІ)

У селищі Щапово в Новій Москві стався вибух у будинку колишнього ексглави "Міністерства держбезпеки ДНР" Андрія Пінчука. За даними російських ЗМІ, йому доставили заміновану посилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Що сталося

12 червня в будинку Пінчука в Щапово пролунав вибух. За даними ТАСС, кур'єр доставив йому посилку, після чого стався підрив.

На фото з місця події видно автомобіль з логотипом маркетплейсу "Озон".

Вибухом вибило вікна та двері будинку.

Фото: наслідки підриву посилки поблизу будинку Пінчука (t.me/astrapress)

Пінчук запевнив, що встиг сховатися за бронедверима і відбувся легкою контузією. Його родина у момент вибуху перебувала в іншій будівлі. Водночас Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомив про його госпіталізацію.

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Хто такий Пінчук

Андрій Пінчук - полковник ФСБ і один із ключових учасників російської агресії проти України. З липня 2014 по березень 2015 року він очолював "Міністерство держбезпеки ДНР" - терористичного угруповання на окупованому Донбасі. Примітно, що посаду "міністра" він обійняв 17 липня 2014 року - в день збиття малайзійського Boeing MH17 над Донецькою областю.

Фото: ексміністр "ДНР" Андрій Пінчук (росЗМІ)

До цього Пінчук брав участь в анексії Криму та переїхав до окупованого Донецька. У 2022 році командував загоном окупантів "Центр" під час боїв за Ізюм, у 2023-2025 роках - загоном БАРС-13 у боях за Бахмут і Часів Яр.

Замах на Пінчука - вже третій гучний інцидент за кілька днів. 9 червня у Підмосков'ї вибухнув автомобіль - загиблим називають генерал-лейтенанта армії РФ. Вибух стався за 400 метрів від місця, де рік тому вбили іншого генерала. Того ж дня у Москві вибухнув іще один автомобіль на південному заході міста.

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