В Москве из-за заминированной посылки пытались взорвать экс-министра "ДНР"

Что произошло

12 июня в доме Пинчука в Щапово прогремел взрыв. По данным ТАСС, курьер доставил ему посылку, после чего произошел подрыв.

На фото с места происшествия виден автомобиль с логотипом маркетплейса "Озон".

Взрывом выбило окна и двери дома.

Фото: последствия подрыва посылки возле дома Пинчука (t.me/astrapress)

Пинчук заверил, что успел спрятаться за бронедверью и отделался легкой контузией. Его семья в момент взрыва находилась в другом здании. В то же время Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о его госпитализации.

Кто такой Пинчук

Андрей Пинчук - полковник ФСБ и один из ключевых участников российской агрессии против Украины. С июля 2014 по март 2015 года он возглавлял "Министерство госбезопасности ДНР" - террористической группировки на оккупированном Донбассе. Примечательно, что должность "министра" он занял 17 июля 2014 года - в день сбития малайзийского Boeing MH17 над Донецкой областью.

Фото: экс-министр "ДНР" Андрей Пинчук (росСМИ)

До этого Пинчук участвовал в аннексии Крыма и переехал в оккупированный Донецк. В 2022 году командовал отрядом оккупантов "Центр" во время боев за Изюм, в 2023-2025 годах - отрядом БАРС-13 в боях за Бахмут и Часов Яр.