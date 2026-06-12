ua en ru
Сб, 13 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Москві через заміновану посилку намагалися підірвати ексміністра "ДНР"

23:52 12.06.2026 Пт
2 хв
Який бекграунд ексчиновник терористичного угруповування?
aimg Катерина Коваль
У Москві через заміновану посилку намагалися підірвати ексміністра "ДНР" Фото: ексочільник "МДБ ДНР" Андрій Пінчук (росЗМІ)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У селищі Щапово в Новій Москві стався вибух у будинку колишнього ексглави "Міністерства держбезпеки ДНР" Андрія Пінчука. За даними російських ЗМІ, йому доставили заміновану посилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Що сталося

12 червня в будинку Пінчука в Щапово пролунав вибух. За даними ТАСС, кур'єр доставив йому посилку, після чого стався підрив.

На фото з місця події видно автомобіль з логотипом маркетплейсу "Озон".

Вибухом вибило вікна та двері будинку.

Фото: наслідки підриву посилки поблизу будинку Пінчука (t.me/astrapress)

Пінчук запевнив, що встиг сховатися за бронедверима і відбувся легкою контузією. Його родина у момент вибуху перебувала в іншій будівлі. Водночас Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомив про його госпіталізацію.

Читайте також: Паливний колапс в Росії докотився до Сибіру та Далекого Сходу (фото, відео)

Хто такий Пінчук

Андрій Пінчук - полковник ФСБ і один із ключових учасників російської агресії проти України. З липня 2014 по березень 2015 року він очолював "Міністерство держбезпеки ДНР" - терористичного угруповання на окупованому Донбасі. Примітно, що посаду "міністра" він обійняв 17 липня 2014 року - в день збиття малайзійського Boeing MH17 над Донецькою областю.

У Москві через заміновану посилку намагалися підірвати ексміністра &quot;ДНР&quot;Фото: ексміністр "ДНР" Андрій Пінчук (росЗМІ)

До цього Пінчук брав участь в анексії Криму та переїхав до окупованого Донецька. У 2022 році командував загоном окупантів "Центр" під час боїв за Ізюм, у 2023-2025 роках - загоном БАРС-13 у боях за Бахмут і Часів Яр.

Замах на Пінчука - вже третій гучний інцидент за кілька днів. 9 червня у Підмосков'ї вибухнув автомобіль - загиблим називають генерал-лейтенанта армії РФ. Вибух стався за 400 метрів від місця, де рік тому вбили іншого генерала. Того ж дня у Москві вибухнув іще один автомобіль на південному заході міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ДНР Москва
Новини
Нова угода з МВФ: що буде з тарифами для населення найближчим часом
Нова угода з МВФ: що буде з тарифами для населення найближчим часом
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою