В Москве из-за заминированной посылки пытались взорвать экс-министра "ДНР"
В поселке Щапово в Новой Москве произошел взрыв в доме бывшего экс-главы "Министерства госбезопасности ДНР" Андрея Пинчука. По данным российских СМИ, ему доставили заминированную посылку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Что произошло
12 июня в доме Пинчука в Щапово прогремел взрыв. По данным ТАСС, курьер доставил ему посылку, после чего произошел подрыв.
На фото с места происшествия виден автомобиль с логотипом маркетплейса "Озон".
Взрывом выбило окна и двери дома.
Фото: последствия подрыва посылки возле дома Пинчука (t.me/astrapress)
Пинчук заверил, что успел спрятаться за бронедверью и отделался легкой контузией. Его семья в момент взрыва находилась в другом здании. В то же время Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о его госпитализации.
Кто такой Пинчук
Андрей Пинчук - полковник ФСБ и один из ключевых участников российской агрессии против Украины. С июля 2014 по март 2015 года он возглавлял "Министерство госбезопасности ДНР" - террористической группировки на оккупированном Донбассе. Примечательно, что должность "министра" он занял 17 июля 2014 года - в день сбития малайзийского Boeing MH17 над Донецкой областью.
Фото: экс-министр "ДНР" Андрей Пинчук (росСМИ)
До этого Пинчук участвовал в аннексии Крыма и переехал в оккупированный Донецк. В 2022 году командовал отрядом оккупантов "Центр" во время боев за Изюм, в 2023-2025 годах - отрядом БАРС-13 в боях за Бахмут и Часов Яр.
Покушение на Пинчука - уже третий громкий инцидент за несколько дней. 9 июня в Подмосковье взорвался автомобиль - погибшим называют генерал-лейтенанта армии РФ. Взрыв произошел в 400 метрах от места, где год назад убили другого генерала. В тот же день в Москве взорвался еще один автомобиль на юго-западе города.