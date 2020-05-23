В центре Москвы задержали захватчика банка

У мужчины при себе был муляж взрывного устройства
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего офис "Альфа-банка" в центре Москвы. Мужчина был задержан в ходе штурма.
Об этом сообщают российские СМИ,
Сотрудники спецназа провели штурм здания банка и задержали захватчика. По предварительным данным, у злоумышленника при себе был муляж взрывного устройства.
Напомним, ранее в центре Москвы мужчина захватил заложников в одном из отделений "Альфа-банка", он угрожал подорвать здание.
Кроме того, в ресторане японского города Фукуока вооруженный ножом мужчина захватил в заложники двух детей.
Добавим, что в Краматорске мужчина взял в заложники женщину с дочерью.
Автор: Валерия Мрачковская