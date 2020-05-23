В центре Москвы задержали захватчика банка

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего офис "Альфа-банка" в центре Москвы. Мужчина был задержан в ходе штурма.

Об этом сообщают российские СМИ,

Сотрудники спецназа провели штурм здания банка и задержали захватчика. По предварительным данным, у злоумышленника при себе был муляж взрывного устройства.

Напомним, ранее в центре Москвы мужчина захватил заложников в одном из отделений "Альфа-банка", он угрожал подорвать здание.

Кроме того, в ресторане японского города Фукуока вооруженный ножом мужчина захватил в заложники двух детей.

Добавим, что в Краматорске мужчина взял в заложники женщину с дочерью.