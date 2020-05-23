ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Москвы захватили заложников в отделении банка

Новости » Происшествия     23.05.2020 - 15:01
В центре Москвы захватили заложников в отделении банка
Фото: отделения "Альфа-Банка" (flickr.com/moscow-live)

Правоохранители проверяют информацию

Сотрудница отделения "Альфа-Банка" в Москве сообщила правоохранителям о захвате заложников. На место происшествия направились экстренные службы для проверки информации.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел в отделении банка на Земляном валу. Один из посетителей стал угрожать взрывом и требовать заблокировать двери в отделении.

При этом представитель банка сообщил, что сотрудников в захваченном отделении "Альфа-Банка" нет. Мужчина, который захватил отделение, забаррикадировался, но нет подтверждения, что он там один.

По словам очевидцев, захватчиком в банке является 27 летний мужчина, курьер Delivery Club.

Напомним, в апреле в ресторане японского города Фукуока вооруженный ножом мужчина захватил в заложники двух детей.

Также РБК-Украина писало, что в феврале в Краматорске мужчина с гранатой взял в заложники женщину с ее дочерью, угрожая всех взорвать.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Москвазахват заложников
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь