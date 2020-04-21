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В Японии мужчина захватил в заложники детей

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 09:03
В Японии мужчина захватил в заложники детей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Заложникам 3 и 6 лет и они - дети владельца заведения питания

Мужчина, вооруженный ножом, захватил в заложники двух детей в ресторане в японском городе Фукуока. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Отмечается, что заложникам 3 и 6 лет и они - дети владельца этого заведения питания.

"Полиция в префектуре Фукуока на западе Японии заявила, что вооруженный ножом мужчина утром во вторник в одном из ресторанов захватил в заложники двух девочек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, полиция оцепила район происшествия. Ведутся переговоры с нападающим.

Напомним, в Мексике в результате столкновения преступных группировок погибли девятнадцать людей. На месте столковений изъято 18 единиц огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля.

Ранее в Париже неизвестный открыл стрельбу на территории мечети, пострадал один человек.

Как сообщало РБК-Украина, 2 марта в Маниле (столица Филиппин) уволенный с работы охранник открыл стрельбу в торговом центре V-Mall.

Он ранил как минимум одного человека и еще около 30 взял в заложники. Вооруженная полиция и спецназ провели спецоперацию по освобождению заложников.

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