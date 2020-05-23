У центрі Москви затримали чоловіка, що захопив банк

Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який захопив офіс "Альфа-банку" в центрі Москви. Чоловік був затриманий в ході штурму.

Про це повідомляють російські ЗМІ,

Співробітники спецназу провели штурм будівлі банку і затримали злочинця. За попередніми даними, у зловмисника при собі був муляж вибухового пристрою.

Нагадаємо, раніше в центрі Москви чоловік захопив заручників в одному з відділень "Альфа-банку", він погрожував підірвати будівлю.

Крім того, в ресторані японського міста Фукуока озброєний ножем чоловік захопив у заручники двох дітей.

Додамо, що в Краматорську чоловік взяв в заручники жінку з дочкою.