В Москве задержали 13 активистов, требовавших освободить политзаключенных

В центре Москвы полицейские задержали 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Об этом сообщила одна из задержанных, редактор студенческого журнала DOXA Мария Безверхая, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что участники акции поочередно стояли в пикете с плакатом: "Я тоже хочу праздника. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru". Когда одну из активисток с применением силы задержали полицейские, остальные участники акции пошли в автозак. В результате задержали всех участников протеста.

Всего в автозаке находилось около 30 человек. Кроме активистов, там были мигранты, у которых забрали паспорта. Задержанных отвезли в отдел внутренних дел "Троицкое" в Новой Москве.

Напомним, в Москве сотрудники полиции задержали 146 человек из числа гуляющих в центре города. В Санкт-Петербурге задержали 86 человек, в Ростове-на-Дону - 11, в Брянске - 2. При этом полиции в Москве сообщали о 136 задержанных на согласованной акции оппозиции. Силовики применяли силу во время задержания, отбирали телефоны у задержанных.

РБК-Украина писало, что в центре Москвы начались массовые задержания. СМИ сообщали, что на митинг в Москве пришли около 50 тыс. человек. При этом МВД РФ сообщали о 20 тыс.