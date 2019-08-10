В центре Москвы начались массовые задержания

Фото: митинг в Москве (twitter.com/OgonWatch/)

Силовики начали задерживать людей, гуляющих по бульварам

В центре Москвы после согласованного митинга на проспекте Сахарова начали задерживать людей. Об этом сообщают росСМИ.

СМИ сообщают, что на митинг в Москве пришли около 50 тыс. человек. При этом МВД РФ сообщает о 20 тыс.

Сообщается, что силовики начали задерживать людей, гуляющих по бульварам. Задержания производятся на Чистопрудном бульваре и у метро Китай-город. Проход по многим улицам в центре Москвы перекрыт полицией. В частности, полиция перекрыла улицы Маросейка, Солянка и Старую площадь. Через оцепление не пускают даже журналистов. Также сообщается, что в центр Москвы перебрасывают дополнительные наряды полиции, так как существующих сил не хватает, чтобы перекрыть все маршруты движения колонны людей.

ОМОН бежит задерживать протестующих под звон колоколов.



Россия, август 2019-го. Холст. Масло



Видео: @Vedomosti pic.twitter.com/vm29VuhkYk — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019

ОВД-Инфо сообщает о задержании 113 человек. Задержания происходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, Брянске.

Отметим, московские власти согласовали митинг с количеством участников до 100 тыс. человек. По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

Протестующих оттесняют на Маросейку



Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/8pLB3uSUiQ — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что к 14:40 на митинг в Москве против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордумуна проспекте Сахарова пришли более 28 тыс. человек.