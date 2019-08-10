ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Москвы задержали 146 человек

Новости » Общество    10.08.2019 - 20:42
В центре Москвы задержали 146 человек
Фото: митинг в Москве (twitter.com/OgonWatch/)

МВД РФ сообщило о задержании 136 человек

В Москве сотрудники полиции задержали 146 человек из числа гуляющих в центре города. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге задержали 86 человек, в Ростове-на-Дону - 11, в Брянске - 2.

При этом полиция в Москве сообщает о 136 задержанных на согласованной акции оппозиции. Силовики применяют силу во время задержания, отбирают телефоны у задержанных.

Напомним, РБК-Украина писало, что в центре Москвы начались массовые задержания. СМИ сообщали, что на митинг в Москве пришли около 50 тыс. человек. При этом МВД РФ сообщает о 20 тыс.

Силовики начали задерживать людей, гуляющих по бульварам. Задержания производятся на Чистопрудном бульваре и у метро Китай-город. Проход по многим улицам в центре Москвы перекрыт полицией. В частности, полиция перекрыла улицы Маросейка, Солянка и Старую площадь. Через оцепление не пускают даже журналистов. Также сообщается, что в центр Москвы перебрасывают дополнительные наряды полиции, так как существующих сил не хватает, чтобы перекрыть все маршруты движения колонны людей.

В центре Москвы начались массовые задержания В Москве на митинг вышли около 30 тысяч человек
Новости Украины Москва
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь