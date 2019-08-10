В центре Москвы задержали 146 человек

Фото: митинг в Москве (twitter.com/OgonWatch/)

МВД РФ сообщило о задержании 136 человек

В Москве сотрудники полиции задержали 146 человек из числа гуляющих в центре города. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге задержали 86 человек, в Ростове-на-Дону - 11, в Брянске - 2.

При этом полиция в Москве сообщает о 136 задержанных на согласованной акции оппозиции. Силовики применяют силу во время задержания, отбирают телефоны у задержанных.

Напомним, РБК-Украина писало, что в центре Москвы начались массовые задержания. СМИ сообщали, что на митинг в Москве пришли около 50 тыс. человек. При этом МВД РФ сообщает о 20 тыс.

Силовики начали задерживать людей, гуляющих по бульварам. Задержания производятся на Чистопрудном бульваре и у метро Китай-город. Проход по многим улицам в центре Москвы перекрыт полицией. В частности, полиция перекрыла улицы Маросейка, Солянка и Старую площадь. Через оцепление не пускают даже журналистов. Также сообщается, что в центр Москвы перебрасывают дополнительные наряды полиции, так как существующих сил не хватает, чтобы перекрыть все маршруты движения колонны людей.