У Москві затримали 13 активістів, які вимагали звільнити політв'язнів

У центрі Москви поліцейські затримали 13 учасників одиночних пікетів на підтримку політв'язнів. Про це повідомила одна із затриманих, редактор студентського журналу DOXA Марія Безверха, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що учасники акції по черзі стояли в пікеті з плакатом: "Я теж хочу свята. Відпускайте політв'язнів! delo212.ru". Коли одну з активісток із застосуванням сили затримали поліцейські, інші учасники акції пішли в автозак. В результаті затримали всіх учасників протесту.

Всього в автозаку перебувало близько 30 осіб. Крім активістів, там були мігранти, у яких забрали паспорти. Затриманих відвезли у відділ внутрішніх справ "Троїцьке" у Новій Москві.

Нагадаємо, у Москві співробітники поліції затримали 146 осіб з числа гуляють в центрі міста. У Санкт-Петербурзі затримали 86 осіб, в Ростові-на-Дону - 11, в Брянську - 2. При цьому поліції в Москві повідомляли про 136 затриманих на узгодженої акції опозиції. Силовики застосовували силу під час затримання, відбирали телефони у затриманих.

РБК-Україна писало, що в центрі Москви почалися масові затримання. ЗМІ повідомляли, що на мітинг у Москві прийшли близько 50 тис. осіб. При цьому МВС РФ повідомляли про 20 тис.