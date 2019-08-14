США отвергли обвинения МИД РФ относительно вмешательства в митинги в Москве

Иллюстративное фото (U. S. Department of State)

Информация была предоставлена гражданам США в Москве

Официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Эккер отвергла обвинения российского Министерства иностранных дел (МИД) в адрес посольства США в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила посольство США в РФ в том, что оно вмешивается во внутренние российские дела при информировании о митингах, которые проходят в Москве. По словам Захаровой, американская дипломатическая миссия опубликовала в соцсетях детальный маршрут акции, которая состоялась 3-го августа.

При этом спикер нижней палаты российского парламента В'вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии выступают за расследование вмешательства во внутренние дела страны.

Как подчеркнула Ванесса Экер, распространенное посольством информация была направлена на обеспечение безопасности американских граждан, которые находятся в Москве.

РБК-Украина писало, что мэрия Москвы не дала разрешение оппозиционерам на проведение акции протеста по поводу не допуска независимых кандидатов к местным выборам.

Как известно, акции протеста в Москве продолжаются с середины июля из-за недопуска оппозиционных кандидатов к местным выборам. Митинги сопровождаются массовыми задержаниями. Так, 27 июля были задержаны почти 1,5 тыс. людей, 3 августа - до 700 человек, а 10 августа - более 300 участников акции задержали.