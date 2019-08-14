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У Москві погодили проведення акцій протесту на 25 серпня

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 18:04
У Москві погодили проведення акцій протесту на 25 серпня
Фото: протести у Москві twitter.com/MBKhMedia)

Очікується, що в акції протесту візьмуть участь близько 100 тисяч осіб

Влада Москви дала дозвіл на проведення акції протесту на підтримку допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів 25 серпня, в якому, за очікуваннями, візьмуть участь до 100 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Організатором акції протесту виступила незареєстрована Лібертаріанська партія Росії. Планувалося, що вона пройде у форматі ходи бульварами Москви від Пушкінської площі до внутрішньої частини проспекту Академіка Сахарова, де завершиться мітингом.

При цьому наголошується, що влада відмовила організаторам акції у проведенні ходи, дозволивши лише встановлення сцени і проведення мітингу на проспекті Академіка Сахарова.

Вчора РБК-Україна повідомляло, що московська мерія відмовила опозиціонерам у проведенні акції протесту, яка планувалася на 17 серпня. Очікувалося, що в мітингу візьмуть участь 30 тис. осіб.

Нагадаємо, акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів в Москві почалися в середині липня. Протести супроводжувалися масовими затриманнями, в цілому число затриманих доходило до декількох тисяч.

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