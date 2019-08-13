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В Москве отказались согласовать новые акции протеста

Новости » Общество    13.08.2019 - 12:21
В Москве отказались согласовать новые акции протеста
Фото: акция протеста в Москве (twitter.com/novaya_gazeta/)

Организаторы митинга направят протест в мэрию Москвы

Мэрия Москвы не дала разрешение оппозиционерам на проведение акции протеста относительно не допуска независимых кандидатов к местным выборам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По сообщению одного из организаторов митинга Андрея Морева, касательно запрета в мэрию Москвы будет направлен официальный протест.

"Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, использует двойные стандарты, пытается вытеснить протест и, по сути, запретить проведение согласованных акций", - сообщил Морев.

Акция планировалась на 17 августа. Заявку на проведение марша протеста муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали еще 9 августа. По ожиданиям организаторов, участие в протесте должны были принять около 30 тысяч человек.

До этого, мэрия Москвы выдала разрешение на проведение 17 августа митинга за честные выборы представителям коммунистических сил России.

Напомним, в Москве акции протеста за допуск независимых кандидатов к местным выборам начались в середине июля. Митинги сопровождались массовыми задержаниями, и в какой-то момент их число почти достигло полутора тысяч человек.

Отметим, на акцию протеста 10 августа вышли около 30 тысяч человек.

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