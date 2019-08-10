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В Москве на митинг вышли около 30 тысяч человек

Новости » Общество    10.08.2019 - 15:54
В Москве на митинг вышли около 30 тысяч человек
Фото: митинг в Москве (facebook.com/thelentach/)

"Белый счетчик" сообщил о 40 тыс. человек на митинге, МВД РФ насчитало 15 тыс.

К 14:40 на митинг в Москве против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордумуна проспекте Сахарова пришли более 28 тыс. человек. Об этом сообщает "Белый счетчик".

В то же время МВД РФ насчитало 15 тыс. человек на акции. Добавим, что по данным "ОВД-Инфо" правоохранители задержали уже 27 человек, в том числе юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Напомним, 28 июня в Москве число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 1371 человека. Несанкционированная акция проходила днем у здания мэрии Москвы. Позднее под давлением силовиков протестующие рассредоточились по близлежащим улицам и переулкам. В настоящее время участники акции находятся в оцеплении сотрудников ОМОНа на Трубной площади.

В связи с этим пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

Также Министерство иностранных дел Канады выразило обеспокоенность по поводу насилия во время протестов в Москве и осудило аресты демонстрантов.

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