ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Москві відмовилися погодити нові акції протесту

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 12:21
У Москві відмовилися погодити нові акції протесту
Фото: акція протесту в Москві (twitter.com/novaya_gazeta/)

Організатори мітингу направлять протест в мерію Москви

Мерія Москви не дала дозвіл опозиціонерам на проведення акції протесту щодо не допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За повідомленням одного з організаторів мітингу Андрія Морєва, щодо заборони в мерію Москви буде направлений офіційний протест.

"Зараз мерія, щоб збити хвилю протесту, використовує подвійні стандарти, намагається витіснити протест і, по суті, заборонити проведення узгоджених акцій", - повідомив Морєв.

Акція планувалася на 17 серпня. Заявку на проведення маршу протесту муніципальні депутати Олена Філіна, Ілля Азар і Андрій Морєв подали ще 9 серпня. За очікуваннями організаторів, участь у протесті повинні були прийняти близько 30 тисяч осіб.

До цього, мерія Москви надала дозвіл на проведення 17 серпня мітингу за чесні вибори представникам комуністичних сил Росії.

Нагадаємо, в Москві акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів почалися в середині липня. Мітинги супроводжувались масовими затриманнями, і в якийсь момент їх число досягло майже півтори тисячі осіб.

Зазначимо, на акцію протесту 10 серпня вийшли близько 30 тисяч осіб.

У Гонконзі на протестах затримані майже 150 людей ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів
Новини України Москвапротествыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся