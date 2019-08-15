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У Москві відмовилися погодити ще одну акцію протесту

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 23:31
У Москві відмовилися погодити ще одну акцію протесту
Фото: акція протесту в Москві (twitter.com/novaya_gazeta/)

Влада заборонила проведення акції 24 серпня

Мерія Москви відхилила дві заявки на проведення 24 серпня акції протесту на підтримку допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів. Про це пишуть росЗМІ.

Заявки в мерію напередодні подали знятий з виборів до Мосміськдуми Олександр Соловйов, голова штабу Геннадія Гудкова Ельвіра Віхарева і координатор московського відділення "Відкритої Росії" Тетяна Усманова. Організатори просили узгодити мітинг на площі Перемоги у Поклонній гори або хода на проспекті академіка Сахарова чисельністю до 100 тисяч осіб.

У мерії заявили, що хода на Сахарова "створить перешкоди руху пішоходів і транспортних засобів", а на майданчику у Поклонній гори вже "заплановано проведення іншого заходу".

Замість цього мерія запропонувала провести мітинг в Мар'їно, на околиці Москви. Однак організаторів заходу цей варіант не влаштовує.

РБК-Україна писало, що мерія Москви не дала дозвіл опозиціонерам на проведення акції протесту 17 серпня щодо не допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів.

Проте влада Москви дали дозвіл на проведення акції протесту на підтримку допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів 25 серпня, в якому, за очікуванням, візьмуть участь до 100 тис. осіб. Влада відмовила організаторам акції у проведенні ходи, дозволивши лише встановлення сцени і проведення мітингу на проспекті Акедемика Сахарова.

Кількість затриманих на мітингу у Москві перевищила 240 У центрі Москви затримали 146 осіб
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