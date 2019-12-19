Стрельба в Москве: нападавшего нейтрализовали

Мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы, нейтрализовали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, на данный момент его личность устанавливается.

"Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова у здания Федеральной службы безопасности. Данные российских СМИ о пострадавших и погибших разнятся. Предположительно, стрельбу открыли в приемной офиса Федеральной службы безопасности, после чего нападавший выбежал на улицу.

Позже появилось видео с места происшествия. На место стрельбы прибыли группы специального назначения и взрывотехники. Также сообщается, что движение транспорта на улице Большая Лубянка было перекрыто.

Ранее РБК-Украина сообщало, что под Киевом между коммунальщиками и строителями возник конфликт, который закончился дракой и стрельбой. В результате инцидента ранения различной тяжести получили четыре человека.