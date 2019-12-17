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Под Киевом устроили стрельбу из-за строительных работ, есть пострадавшие

Новости » Политика     17.12.2019 - 16:52
Под Киевом устроили стрельбу из-за строительных работ, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали четыре человека

В поселке Чабаны под Киевом между представителями коммунального хозяйства и строителями возник конфликт из-за грязных колес, который закончился дракой и стрельбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что для того, чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие, местные коммунальщики приняли решение не выпускать на дорогу такие авто, пока они не смоют грязь с колес. О своем решении они предупредили руководителей строительства.

Так, работник коммунального хозяйства легковым автомобилем перегородил дорогу водителю грузового авто, выезжавшего со строительной площадки с грязными колесами.

Водитель начал возмущаться и между ними возникла ссора. После чего он взял травматический пистолет, чтобы продолжить "разговор". В это время на подмогу комунальнику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ушибленные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в селе Вита-Почтовая под Киевом пьяний мужчина сегодня устроил стрельбу, пострадавших в результате инцидента нет.

РБК-Украина писало, что во время конфликта возникла стрельба в Харькове. Один из участников конфликта открыл огонь из травматического пистолета.

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