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В Москве уже могут открыть музей с коллекцией осуждений: Зеленский о поддержке ЕС и США

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 12:03
В Москве уже могут открыть музей с коллекцией осуждений: Зеленский о поддержке ЕС и США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США и ЕС за поддержку Украины и высказанным предупреждениям России относительно действий, которые могут быть совершены в случае вторжения в Украину. Он отметил, что Москва уже может открыть музей с коллекцией разнообразных осуждений, прозвучавших от Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью изданию La Repubblica.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут своей свободы никогда. Между тем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина бесспорно благодарна за оказанную поддержку, но этого пока не хватает.

"Коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политики, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но и просто в содержательных переговоров по мира на востоке Украины", - подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также назвал причину скопления войск РФ у границ Украины. Он считает, что это потенциал для шантажа.

Добавим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то будут и американо-украинские переговоры. Администрация США за спиной Украины с Путиным ничего решать не будет.

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