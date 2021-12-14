Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то будут и американско-украинские переговоры. Администрация США за спиной Украины с Путиным ничего решать не будет.

"У меня нет сомнений, что количество и качество контактов между администрацией США и украинской властью, в частности между президентом Зеленским и президентом Байденом, увеличится и это будет регулярно, и администрация США за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет", - сказал Кулеба.

По его словам, такая гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях.

"Потому если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", - добавил министр.