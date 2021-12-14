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У Москві вже можуть відкрити музей з колекцією засуджень: Зеленський про підтримку ЄС та США

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 12:03
У Москві вже можуть відкрити музей з колекцією засуджень: Зеленський про підтримку ЄС та США Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський подякував США та ЄС за підтримку України та висловленим попередженням Росії щодо дій, які можуть бути вчинені у випадку вторгнення в Україну. Він зазначив, що Москва вже може відкрити музей з колекцією різноманітних засуджень, які пролунали від Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Ми захищатимемо нашу землю й наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань. Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна безперечно вдячна за надану підтримку, але цього поки не вистачає.

"Колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних перегорів щодо миру на сході України", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також назвав причину скупчення військ РФ біля кордонів України. Він вважає, що це потенціал для шантажу.

Додамо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін знову проведуть розмову, то будуть і американсько-українські переговори. Адміністрація США за спиною України з Путіним нічого вирішувати не буде.

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