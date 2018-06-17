Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Москве автомобиль такси въехал в толпу людей

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 01:28
Фото: ул. Ильинка в Москве (twitter.com/gucodd)
Фото: ул. Ильинка в Москве (twitter.com/gucodd)

Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец

В центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Об этом информирует meduza.

Водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих. Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец.

По информации ТАСС, украинец, два гражданина Мексики и две россиянки госпитализированы.

Опубликованы видео произошедшего, снятые камерами наблюдения и очевидцем. На видео из камер наблюдения видно, что после наезда водитель выбежал из машины и убежал. За ним побежала толпа прохожих.

Водитель такси - гражданин Киргиизии Анарбек Чингиз. Его задержали.

По информации департамента здравоохранения Москвы, 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один пострадавший - в состоянии средней тяжести.

В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ).

Напомним, в Париже оградят Эйфелеву башню пуленепробиваемой стеной для защиты от терактов.

 

Взрыв в Киеве: задержанному сообщили о подозрении по двум статьям
Теги публикации: Москва, пострадавшие, автомобили, украинец  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Стало известно, кому принадлежит брошенный на трассе Киев-Днепр спорткар
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Прыгайте, бегите, куда сможете": очевидцы рассказали подробности ЧП в аэропорту "Киев" (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь