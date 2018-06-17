В Москве автомобиль такси въехал в толпу людей

Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец
В центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Об этом информирует meduza.
Водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих. Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец.
По информации ТАСС, украинец, два гражданина Мексики и две россиянки госпитализированы.
Опубликованы видео произошедшего, снятые камерами наблюдения и очевидцем. На видео из камер наблюдения видно, что после наезда водитель выбежал из машины и убежал. За ним побежала толпа прохожих.
Водитель такси - гражданин Киргиизии Анарбек Чингиз. Его задержали.
По информации департамента здравоохранения Москвы, 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один пострадавший - в состоянии средней тяжести.
В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ).
Напомним, в Париже оградят Эйфелеву башню пуленепробиваемой стеной для защиты от терактов.