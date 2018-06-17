В Париже оградят Эйфелеву башню пуленепробиваемой стеной для защиты от терактов

Стоимость новой системы защиты составляет 35 млн евро

В Париже (Франция) решили огородить Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что новая стена заменит металлический забор, установленный в 2016 году. Установка новой системы защиты, стоимость которой составляет 35 млн евро, должна завершиться к середине июля.

Так, стеклянная стена толщиной в 6,5 см будет защищать башню по обе стороны от площади. С других сторон ее будет окружать металлический забор высотой в 3,24 м - это одна сотая от высоты самой башни. Чтобы предотвратить нападения с использованием транспортных средстве, перед защитной оградой установят еще и каменные блоки.

Президент Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернар Гудь отметил, что старые заборы заменят на что-то "более приятное и романтическое".

Следует отметить, что работы вокруг Эйфелевой башни являются частью общего плана ее реконструкции к Олимпийским играм-2024 в Париже, стоимость которого составляет 300 млн евро.

Напомним, в апреле 2018 года Эйфелеву башню в Париже (Франция) закрыли для посетителей в связи с забастовкой персонала по безопасности. При этом отмечалось, что сады вокруг башни и ее подножия остаются открытыми для публики.