У Москві автомобіль таксі в'їхав у натовп людей

Постраждало 8 осіб, серед яких є українець

У центрі Москви 16 червня автомобіль в'їхав у натовп перехожих. Про це інформує meduza.

Водій таксі різко звернув з проїжджої частини вулиці Іллінка на тротуар і в'їхав у натовп перехожих. Постраждало 8 осіб, серед яких є українець.

За інформацією ТАСС, українець, два громадянина Мексики і дві росіянки госпіталізовані.

Опубліковані відео події, зняті камерами спостереження і очевидцем. На відео з камер спостереження видно, що після наїзду водій вибіг з машини і втік. За ним побіг натовп перехожих.

Водій таксі - громадянин Киргизстану Анарбек Чингіз. Його затримали.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Москви, 7 осіб перебувають у задовільному стані, один постраждалий - у стані середньої тяжкості.

В поліції порушили кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху (стаття 264 КК РФ).

Нагадаємо, в Парижі захистять Ейфелеву вежу куленепробивною стіною для захисту від терактів.