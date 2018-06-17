Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Москві автомобіль таксі в'їхав у натовп людей

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 01:28
Фото: вул. Іллінка в Москві (twitter.com/gucodd)
Фото: вул. Іллінка в Москві (twitter.com/gucodd)

Постраждало 8 осіб, серед яких є українець

У центрі Москви 16 червня автомобіль в'їхав у натовп перехожих. Про це інформує meduza.

Водій таксі різко звернув з проїжджої частини вулиці Іллінка на тротуар і в'їхав у натовп перехожих. Постраждало 8 осіб, серед яких є українець.

За інформацією ТАСС, українець, два громадянина Мексики і дві росіянки госпіталізовані.

Опубліковані відео події, зняті камерами спостереження і очевидцем. На відео з камер спостереження видно, що після наїзду водій вибіг з машини і втік. За ним побіг натовп перехожих.

Водій таксі - громадянин Киргизстану Анарбек Чингіз. Його затримали.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Москви, 7 осіб перебувають у задовільному стані, один постраждалий - у стані середньої тяжкості.

В поліції порушили кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху (стаття 264 КК РФ).

Нагадаємо, в Парижі захистять Ейфелеву вежу куленепробивною стіною для захисту від терактів.

 

Вибух у Києві: затриманому повідомили про підозру за двома статтями
Теги публікації: Москва, постраждалі, автомобили, украинец  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Стало відомо, кому належить кинутий на трасі Київ-Дніпро спорткар
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Стрибайте, біжіть, куди зможете": очевидці розповіли подробиці НП в аеропорту "Київ" (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся