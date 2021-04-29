UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Москве арестовали бывшего советника Азарова

Автор: РБК-Украина

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего советника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Игоря Сосновского обвиняют в мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС.

Сосновский якобы пытался за 5 млн долларов снять с международного розыска беглого российского бизнесмена.

"Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сосновского Игоря Святославовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) сроком до 27 июня 2021 года", - сообщили в суде.

Сосновский предложил бывшему гендиректору "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергею Шпаку способствовать снятию из международного розыска. Сосновский якобы убедил Шпака, что располагает связями в российских спецслужбах и предложил за 5 млн написать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого Сергей Шпак был бы снят с международного розыска, а его уголовное преследование за растрату прекращено.

В случае невыплаты денег Сосновский обещал организовать экстрадицию Шпака из Украины в Россию.

Напомним, в марте Офис генпрокурора Украины объявил экс-премьеру Николаю Азарову подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях".

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против него, хотя европейские санкции против Азарова были сняты в декабре 2020 года.

Азаров был премьер-министром Украины до января 2014 года. Во время Революции достоинства бежал из страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Николай Азаров