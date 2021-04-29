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У Москві заарештували колишнього радника Азарова

Автор: РБК-Україна

Пресненський суд Москви заарештував на два місяці колишнього радника екс-прем'єр-міністра України Миколу Азарова. Ігоря Сосновського звинувачують у шахрайстві.

Про це повідомляє ТАСС.

Сосновський нібито намагався за 5 млн доларів зняти з міжнародного розшуку російського бізнесмена-втікача.

"Пресненським районним судом Москви задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно Сосновського Ігоря Святославовича, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 Ст. 30, ч. 4 ст. 159 КК РФ (замах на шахрайство в особливо великому розмірі) строком до 27 червня 2021 року", - повідомили в суді.

Сосновський запропонував колишньому гендиректору "Рейлтрансхолдингу" (РТХ) Сергію Шпаку сприяти зняттю з міжнародного розшуку. Сосновський нібито переконав Шпака, що має зв'язки в російських спецслужбах і запропонував за 5 млн написати листа від директора ФСБ Олександра Бортникова главі МВС Володимиру Колокольцеву, після розгляду якого Сергій Шпак був би знятий з міжнародного розшуку, а його кримінальне переслідування за розтрату припинено.

У разі невиплати грошей Сосновський обіцяв організувати екстрадицію Шпака з України до Росії.

Нагадаємо, у березні офіс генпрокурора України оголосив екс-прем'єру Миколі Азарову підозра в державній зраді у справі про "Харківські угоди".

Раніше повідомлялося, що Україна ввела санкції проти нього, хоча європейські санкції проти Азарова були зняті в грудні 2020 року.

Азаров був прем'єр-міністром України до січня 2014 року. Під час Революції Гідності втік з країни.

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Новини України Микола Азаров