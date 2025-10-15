Москва знайшла нову лазівку для обходу санкцій: Україна просить ЄС посилити контроль

Українська влада висловлює зростаюче невдоволення через збільшення кількості іноземних компонентів, виявлених у російських безпілотниках. Як заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, необхідно усунути слабкі місця в санкційному режимі ЄС.

"Ми хотіли б, щоб Європейський Союз посилив експортний контроль для європейських компаній", - заявив Власюк в інтерв'ю в Києві.

Він зазначив, що виконання санкцій покладено на окремі країни ЄС, а не на весь союз, що робить контроль менш ефективним.

Зустрічі з партнерами та нові загрози

Власюк і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця минулого тижня зустрілися з представниками країн "Великої сімки" в Києві, щоб обговорити проблему обходу Росією санкцій під час закупівлі іноземних компонентів для озброєнь. Президент Зеленський також дедалі частіше порушує це питання в розмовах із міжнародними партнерами.

За даними України, понад 500 дронів і ракет, запущених Росією під час масованої атаки 5 жовтня, містили понад 100 тисяч іноземних деталей. Серед них - компоненти, вироблені у США та країнах Західної Європи.

Білорусь як новий вузол обходу санкцій

Особливу увагу Київ приділяє санкціям проти Білорусі. За словами Кислиці, ця країна, яку з 2022 року Росія використовує як плацдарм для вторгнення, перетворюється на центр торгівлі компонентами для дронів.

Олександр Лукашенко у вівторок заявив, що розраховує на "велику угоду" з президентом США Дональдом Трампом, оскільки Мінськ стикається з наслідками західних санкцій.

Ескалація атак і обхід обмежень

Кремль різко посилив повітряні атаки на Україну минулого місяця після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці, яка не привела до відновлення переговорів.



За словами Власюка, війна, що триває вже четвертий рік, фінансується частково за рахунок обходу західних санкцій, зокрема за допомогою криптовалют.

"Нам потрібно встигнути на поїзд, який вже далеко на горизонті", - підкреслив Власюк. Він зазначив, що Росія активно використовує комбінацію криптоінструментів і традиційних фінансових каналів, тому відповідь має бути комплексною.

Криптовалюти і тіньова флотилія Росії

Київ закликає союзників виробити узгоджену відповідь на використання Москвою криптоактивів. За словами Власюка, заходи мають поширюватися не тільки на юридичні особи, а й на торговельні марки та комерційні назви, оскільки криптобіржі часто приховують свою структуру власності.

Україна також попереджає про зростаюче використання Росією так званого тіньового флоту. За даними Києва, російські танкери застосовуються не тільки для транспортування нафти, а й як мобільні платформи для розвідки, радіоелектронної боротьби та кібероперацій.

ЄС посилює тиск

Європейський Союз має намір збільшити тиск на тіньовий флот Росії, щоб скоротити доходи Москви від експорту нафти. Деякі країни ЄС уже посилили контроль за суднами біля своїх берегів, намагаючись перешкоджати незаконним поставкам.

"Ми тепер бачимо, як дрони пролітають над Європейським Союзом", - заявив Кислиця в Києві. "Санкції існують, експортний контроль існує - але необхідно забезпечити їх виконання".