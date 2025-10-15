Москва нашла новую лазейку для обхода санкций: Украина просит ЕС ужесточить контроль

Украинские власти выражают растущее недовольство из-за увеличения числа иностранных компонентов, обнаруженных в российских беспилотниках. Как заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, необходимо устранить слабые места в санкционном режиме ЕС.

"Мы хотели бы, чтобы Европейский Союз усилил экспортный контроль для европейских компаний", - заявил Власюк в интервью в Киеве.

Он отметил, что выполнение санкций возложено на отдельные страны ЕС, а не на весь союз, что делает контроль менее эффективным.

Встречи с партнерами и новые угрозы

Власюк и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на прошлой неделе встретились с представителями стран "Большой семерки" в Киеве, чтобы обсудить проблему обхода Россией санкций при закупке иностранных компонентов для вооружений. Президент Зеленский также все чаще поднимает этот вопрос в разговорах с международными партнерами.

По данным Украины, более 500 дронов и ракет, запущенных Россией во время массированной атаки 5 октября, содержали свыше 100 тысяч иностранных деталей. Среди них - компоненты, произведенные в США и странах Западной Европы.

Беларусь как новый узел обхода санкций

Особое внимание Киев уделяет санкциям против Беларуси. По словам Кислицы, эта страна, которая с 2022 года используется Россией как плацдарм для вторжения, превращается в центр торговли компонентами для дронов.

Александр Лукашенко во вторник заявил, что рассчитывает на "большую сделку" с президентом США Дональдом Трампом, поскольку Минск сталкивается с последствиями западных санкций.

Эскалация атак и обход ограничений

Кремль резко усилил воздушные атаки на Украину в прошлом месяце после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, которая не привела к возобновлению переговоров.



По словам Власюка, продолжающаяся уже четвертый год война финансируется частично за счет обхода западных санкций, в том числе с помощью криптовалют.

"Нам нужно успеть на поезд, который уже далеко на горизонте", - подчеркнул Власюк. Он отметил, что Россия активно использует комбинацию криптоинструментов и традиционных финансовых каналов, поэтому ответ должен быть комплексным.

Криптовалюты и теневая флотилия России

Киев призывает союзников выработать согласованный ответ на использование Москвой криптоактивов. По словам Власюка, меры должны распространяться не только на юридические лица, но и на торговые марки и коммерческие названия, так как криптобиржи часто скрывают свою структуру собственности.

Украина также предупреждает о растущем использовании Россией так называемого теневого флота. По данным Киева, российские танкеры применяются не только для транспортировки нефти, но и как мобильные платформы для разведки, радиоэлектронной борьбы и киберопераций.

ЕС усиливает давление

Европейский Союз намерен увеличить давление на теневой флот России, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта нефти. Некоторые страны ЕС уже усилили контроль за судами у своих берегов, пытаясь препятствовать незаконным поставкам.

"Мы теперь видим, как дроны пролетают над Европейским Союзом", - заявил Кислица в Киеве. "Санкции существуют, экспортный контроль существует - но необходимо обеспечить их исполнение".