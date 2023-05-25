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Москва збереже контроль за розміщеною в Білорусі ядерною зброєю

Фото: Сергій Шойгу та Віктор Хренін (міноброни РФ)
Автор: Олександр Білоус

Рішення про застосування розміщеної в Білорусі ядерної зброї прийматимуть у Москві. Воно перебуватиме у білоруському сховищі під контролем РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військове відомство РФ у Telegram .

"Росія не передає Республіці Білорусь ядерну зброю: контроль над нею та рішення про застосування залишається за російською стороною", - сказав міністр оборони Сергій Шойгу під час підписання документів, які визначають порядок знаходження російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території Білорусі.

Від білоруської сторони документи підписав Міністр оборони республіки Віктор Хренін.

При цьому Шойгу заяви, що "надалі можуть бути вжиті додаткові заходи щодо забезпечення безпеки Союзної держави та реагування на військово-політичну обстановку".

Нагадаємо, міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Як заявив, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю. Крім того, частина білоруських літаків переобладнана для можливого застосування ядерної зброї.

Російський президент Володимир Путін раніше оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня.

У квітні Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер".

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