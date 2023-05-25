Москва збереже контроль за розміщеною в Білорусі ядерною зброєю

Рішення про застосування розміщеної в Білорусі ядерної зброї прийматимуть у Москві. Воно перебуватиме у білоруському сховищі під контролем РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військове відомство РФ у Telegram .

"Росія не передає Республіці Білорусь ядерну зброю: контроль над нею та рішення про застосування залишається за російською стороною", - сказав міністр оборони Сергій Шойгу під час підписання документів, які визначають порядок знаходження російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території Білорусі. Від білоруської сторони документи підписав Міністр оборони республіки Віктор Хренін. При цьому Шойгу заяви, що "надалі можуть бути вжиті додаткові заходи щодо забезпечення безпеки Союзної держави та реагування на військово-політичну обстановку".