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Москва сохранит контроль за размещенным в Беларуси ядерным оружием

Фото: Сергей Шойгу и Виктор Хренин (миноброны РФ)
Автор: Александр Белоус

Решение о применении размещенного в Беларуси ядерного оружия будут принимать в Москве. Оно будет находиться в белорусском хранилище под контролем РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное ведомство РФ в Telegram.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал министр обороны Сергей Шойгу во время подписания документов, определяющих порядок нахождения российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

При этом Шойгу заяви, что "в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку".

Напомним, министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Как заявил, министр обороны РФ Сергей Шойгу, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием. Кроме того, часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия

Российский президент Владимир Путин ранее объявил о планах впервые разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что хранилища будут построены к 1 июля.

В апреле Россия провела учения для военных из Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками для ракет малой дальности "Искандер".

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