З кінця травня з'явилися щонайменше чотири відео встановлення комплексів ППО на московських висотках, зокрема житлових. Системи доставляли вертольотами, пише видання.

У перші роки війни "Панцирі" ставили лише на адміністративних будівлях – Міноборони, МВС. Тепер, за даними "Агентства", перейшли до житлових будинків.

Женевські конвенції та лицемірство Москви

Як нагадує видання, сторони конфлікту згідно з додатковим протоколом до Женевських конвенцій 1949 року мають уникати "розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них".

У січні 2024 року глава МЗС Росії Лавров називав розміщення ППО в житлових районах України "використанням мирних жителів як живого щита".

"Добре відомо, що українці розміщують свої війська і системи ППО в житлових районах. Це їхня брудна гра – використовувати мирних жителів як живий щит, що суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом", – цитує видання Лаврова.

Видання з посиланням на військових аналітиків називає чотири ризики розміщення ППО на житлових будинках.

Перший – будинок з ППО стає законною військовою ціллю. За словами OSINT-аналітика, якого цитує видання, "російське командування ставить мешканців у залежність від українських рішень щодо того, який супутній збиток вони готові завдати".

Другий – уламки. "Агентство" зазначає, що небезпеку становлять не лише збиті дрони, а й стартові прискорювачі "Панциря", які після пуску неконтрольовано падають на землю.

Третій – конструктивний. Будинки не проєктувалися під такі системи, і влада не пояснила, чи витримають вони навантаження, пише видання.

Четвертий – некоректна робота ППО. За даними "Агентства", у четвер одна з ракет ППО могла спричинити вибух резервуара на Московському НПЗ.