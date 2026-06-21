С конца мая появилось как минимум четыре видеоролика, на которых запечатлена установка комплексов ПВО на московских высотных зданиях, в том числе жилых. Системы доставляли вертолетами, пишет издание.

В первые годы войны "Панцири" устанавливали только на административных зданиях - Минобороны, МВД. Теперь, по данным "Агентства", перешли к жилым домам.

Женевские конвенции и лицемерие Москвы

Как напоминает издание, стороны конфликта в соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года должны избегать "размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них".

В январе 2024 года глава МИД России Лавров называл размещение ПВО в жилых районах Украины "использованием мирных жителей в качестве живого щита".

"Хорошо известно, что украинцы размещают свои войска и системы ПВО в жилых районах. Это их грязная игра - использовать мирных жителей в качестве живого щита, что строго запрещено международным гуманитарным правом", - цитирует издание Лаврова.

Издание со ссылкой на военных аналитиков называет четыре риска размещения ПВО на жилых домах.

Первый - здание с ПВО становится законной военной целью. По словам OSINT-аналитика, которого цитирует издание, "российское командование ставит жителей в зависимость от решений украинской стороны относительно того, какой сопутствующий ущерб они готовы нанести".

Второй - обломки. "Агентство" отмечает, что опасность представляют не только сбитые дроны, но и стартовые ускорители "Панциря", которые после запуска неконтролируемо падают на землю.

Третий - конструктивный. Здания не проектировались под такие системы, и власти не объяснили, выдержат ли они нагрузку, пишет издание.

Четвертый - некорректная работа ПВО. По данным "Агентства", в четверг одна из ракет ПВО могла вызвать взрыв резервуара на Московском НПЗ.