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Москва ставит системы ПВО на жилых высотках и превращает жильцов в "живой щит"

18:45 21.06.2026 Вс
2 мин
С конца мая "Панцири" появились как минимум на четырех высотках столицы РФ
aimg Валерия Абабина
Фото: Россия размещает системы ПВО Панцирь на жилых высотках Москвы (Getty Images)

Россия размещает зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" на крышах жилых высоток в Москве, превращая их в потенциальные военные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское СМИ "Агентство.Новости".

С конца мая появилось как минимум четыре видеоролика, на которых запечатлена установка комплексов ПВО на московских высотных зданиях, в том числе жилых. Системы доставляли вертолетами, пишет издание.

В первые годы войны "Панцири" устанавливали только на административных зданиях - Минобороны, МВД. Теперь, по данным "Агентства", перешли к жилым домам.

Женевские конвенции и лицемерие Москвы

Как напоминает издание, стороны конфликта в соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года должны избегать "размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них".

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В январе 2024 года глава МИД России Лавров называл размещение ПВО в жилых районах Украины "использованием мирных жителей в качестве живого щита".

"Хорошо известно, что украинцы размещают свои войска и системы ПВО в жилых районах. Это их грязная игра - использовать мирных жителей в качестве живого щита, что строго запрещено международным гуманитарным правом", - цитирует издание Лаврова.

Издание со ссылкой на военных аналитиков называет четыре риска размещения ПВО на жилых домах.

Первый - здание с ПВО становится законной военной целью. По словам OSINT-аналитика, которого цитирует издание, "российское командование ставит жителей в зависимость от решений украинской стороны относительно того, какой сопутствующий ущерб они готовы нанести".

Второй - обломки. "Агентство" отмечает, что опасность представляют не только сбитые дроны, но и стартовые ускорители "Панциря", которые после запуска неконтролируемо падают на землю.

Третий - конструктивный. Здания не проектировались под такие системы, и власти не объяснили, выдержат ли они нагрузку, пишет издание.

Четвертый - некорректная работа ПВО. По данным "Агентства", в четверг одна из ракет ПВО могла вызвать взрыв резервуара на Московском НПЗ.

Напомним, в январе 2024 года глава МИД России Лавров назвал размещение средств ПВО в жилых районах Украины "использованием мирных жителей в качестве живого щита" и "грязной игрой, строго запрещенной международным гуманитарным правом".

На этой неделе Москва подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников за всю войну - более 180 дронов.

Во второй раз за неделю был поражен НПЗ в Капотне, а все аэропорты столицы временно приостановили работу.

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