Москва слабка, але вже "перемогла"? Орбан зробив суперечливі заяви про РФ

Росія нібито вже перемогла у війні проти України, при цьому вона слабка у військовому та економічному плані.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Harcosok Oraja".
"Ця війна вже вирішена. Росіяни перемогли. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир", - зазначив Орбан.
При цьому він підкреслив, що Росія нібито не може зашкодити Угорщині, так як вона військово, економічно та демографічно слабка.
"Ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося", - додав Орбан.
Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що навіть якщо кілька угорських дронів порушили повітряний простір України, у цьому немає проблем.
Він додав, що Україна - "не суверенна і незалежна держава", оскільки країни Заходу "її утримують".
Орбан також закликав президента України Володимира Зеленського звертати увагу на події на сході країни.
У МЗС України згодом відповіли, що твердження прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито не суверенна, показує вплив російської пропаганди.
Очільник українського МЗС також наголосив, що з нетерпінням чекатиме на міркування угорського прем'єра про державний суверенітет, "щойно він позбудеться залежності від російських енергоресурсів, як неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп і європейські партнери".