Москва слабка, але вже "перемогла"? Орбан зробив суперечливі заяви про РФ

"Ця війна вже вирішена. Росіяни перемогли. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир", - зазначив Орбан.

При цьому він підкреслив, що Росія нібито не може зашкодити Угорщині, так як вона військово, економічно та демографічно слабка.

"Ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося", - додав Орбан.