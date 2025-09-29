ua en ru
Сибіга відповів на фантазії Орбана про суверенітет України: є хороша і погана новини

Київ, Понеділок 29 вересня 2025 21:40
UA EN RU
Сибіга відповів на фантазії Орбана про суверенітет України: є хороша і погана новини Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Твердження прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито не суверенна, показує вплив російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі X.

За словами Сибіги, хороша новина в контексті заяви Орбана полягає в тому, що Угорщина фактично визнала порушення повітряного простору України дронами.

"Петер Сійярто (міністр закордонних справ Угорщини - ред.), як там твій твіт про "фейк"? Не постарів?" - додав український міністр, згадуючи запевнення Сіярто в тому, що порушення повітряного простору не було.

Водночас, за словами Сибіги, погана новина полягає в тому, що Орбан, як і раніше, перебуває під впливом російської пропаганди.

Очільник українського МЗС наголосив, що з нетерпінням чекатиме на міркування угорського прем'єра про державний суверенітет, "щойно він позбудеться залежності від російських енергоресурсів, як неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп і європейські партнери".

Що сказав Орбан

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що навіть якщо кілька угорських дронів порушили повітряний простір України, у цьому немає проблем.

Він додав, що Україна - "не суверенна і незалежна держава", оскільки країни Заходу "її утримують".

Орбан також закликав президента України Володимира Зеленського звертати увагу на події на сході країни.

