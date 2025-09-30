RU

Москва слабая, но уже "победила"? Орбан сделал противоречивые заявления о РФ

Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия якобы уже победила в войне против Украины, при этом она слаба в военном и экономическом плане.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Harcosok Oraja".

"Эта война уже решена. Россияне победили. Вопрос лишь в том, когда и с кем они заключат мир", - отметил Орбан.

При этом он подчеркнул, что Россия якобы не может навредить Венгрии, так как она военно, экономически и демографически слабая.

"Мы сильнее, но ведем себя как более слабые. Если российские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся", - добавил Орбан.

 

Спорные заявления Орбана

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что даже если несколько венгерских дронов нарушили воздушное пространство Украины, в этом нет проблем.

Он добавил, что Украина - "не суверенное и независимое государство", поскольку страны Запада "ее удерживают".

Орбан также призвал президента Украины Владимира Зеленского обращать внимание на события на востоке страны.

В МИД Украины впоследствии ответили, что утверждение премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина якобы не суверенная, показывает влияние российской пропаганды.

Глава украинского МИД также подчеркнул, что с нетерпением будет ждать рассуждения венгерского премьера о государственном суверенитете, "как только он избавится от зависимости от российских энергоресурсов, как неоднократно настаивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры".

