Москва слабая, но уже "победила"? Орбан сделал противоречивые заявления о РФ

"Эта война уже решена. Россияне победили. Вопрос лишь в том, когда и с кем они заключат мир", - отметил Орбан.

При этом он подчеркнул, что Россия якобы не может навредить Венгрии, так как она военно, экономически и демографически слабая.

"Мы сильнее, но ведем себя как более слабые. Если российские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся", - добавил Орбан.