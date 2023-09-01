Москва щосили намагається захистити важливий символ окупації Криму, - британська розвідка

Російська влада щосили намагається захистити від подальших ударів Кримський міст, який є символом окупації Криму, а також важливим для забезпечення військ на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Керченська протока є вузьким місцем для логістичного забезпечення російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія значною мірою залежить від Кримського мосту та поромів у протоці.

За даними британської розвідки, Росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар'єри, поряд із заходами активного захисту, такими як системи ППО, щоб підвищити живучість водних переходів та мінімізувати збитки від майбутніх атак.

"Важливість мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації вимагає вжиття таких широких заходів захисту", - зазначають у Міноборони Британії.

Станом на 29 серпня 2023 року зображення підтверджують, що Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 метрів один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА "Морський малюк".

Раніше, у вересні 2022 року, ВМФ Росії протягом кількох днів відчував на баржах пастки радіолокації, ймовірно, для стримування ракет радіолокаційного пошуку. Інші контрзаходи захисту мосту включають використання встановлених на вантажівках димогенераторів TDA-3, навчання пройшли 24 травня 2023 року. Цей дим був активований для стримування повітряних загроз, що наближаються 12 серпня 2023 року, йдеться у зведенні.

Удари по мосту та спроби поставити захист

Нагадаємо, 22 серпня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що РФ планує затопити щонайменше шість плавзасобів біля Кримського мосту, щоб створити "захисну смугу" перед ним. Однак, ймовірно, Росія не затоплювала судна біля Кримського мосту, а закріпила їх якорями на одному місці.

Незаконну споруду за останній рік атакували вже двічі.

У жовтні 2022 року на мосту пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Глава СБУ Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його спецслужби.

У липні відбулася ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Глава СБУ Василь Малюк також підтвердив причетність СБУ до цієї атаки. Він зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.