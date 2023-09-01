Москва изо всех сил пытается защитить важный символ оккупации Крыма, - британская разведка

Российская власть изо всех сил пытается защитить от дальнейших ударов Крымский мост, который является символом оккупации Крыма, а также важным для обеспечения войск на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Керченский пролив является узким местом для логистического обеспечения российских войск на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия в значительной степени зависит от Крымского моста и паромов в проливе.

По данным британской разведки, Россия использует ряд средств пассивной защиты, таких как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с мерами активной защиты, такими как системы ПВО, чтобы повысить живучесть водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак.

"Важность моста как для логистики, так и для символики российской оккупации требует принятия таких обширных мер защиты", - отмечают в Минобороны Британии.

По состоянию на 29 августа 2023 года изображения подтверждают, что Россия создала подводный барьер из затопленных кораблей и защитных бонов для предотвращения атак беспилотных надводных транспортных средств (БПЛА) на Крымский мост. В южной части моста это несколько судов, находящихся на расстоянии 160 метров друг от друга. Они расположены в том же месте, где 17 июля 2023 года произошла атака украинских БПЛА "Морський малюк".

Ранее, в сентябре 2022 года, ВМФ России в течение нескольких дней испытывал на баржах радиолокационные ловушки, вероятно, для сдерживания ракет радиолокационного поиска. Другие контрмеры по защите моста включают использование установленных на грузовиках дымогенераторов TDA-3, учения прошли 24 мая 2023 года. Этот дым был активирован для сдерживания приближающихся воздушных угроз 12 августа 2023 года, говорится в сводке.

Удары по мосту и попытки поставить защиту

Напомним, 22 августа Главное управление разведки Минобороны сообщило, что РФ планирует затопить по меньшей мере шесть плавсредств возле Крымского моста, чтобы создать "защитную полосу" перед ним. Однако, Россия, вероятно, не затапливала судна возле Крымского моста, а закрепила их якорями на одном месте.

Незаконную постройку за последний год атаковали уже дважды.

В октябре 2022 года на мосту прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его спецслужбы.

В июле состоялась еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Василий Малюк также подтвердил причастность СБУ к этой атаке. Он отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.