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Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 16:29
Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В Министерство иностранных дел (МИД) России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Берн Горман. Ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве.

Об этом сообщили в прес-службе МИД РФ.

Американские дипломаты должны покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая.

"Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata", - утверждают в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну. Кремль рекомендовал ему отправиться в Вашингтон на консультации.

По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.

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