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Москва оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства США

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 16:29
Москва оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства США Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії був викликаний заступник глави дипломатичної місії США в Російській Федерації Берн Горман. Йому вручили ноту про оголошення персонами нон грата 10 співробітників посольства США в Москві.

Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.

Американські дипломати повинні покинути територію РФ до кінця дня 21 травня.

Дана міра являє собою "дзеркальну" відповідь на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства у Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених "persona non grata", - стверджують в МЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що посол США в Росії Джон Салліван відмовляється покидати країну. Кремль рекомендував йому відправитися до Вашингтона на консультації.

За словами людей, знайомих з Салліваном, він вважає, якщо російська влада хочуть, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів.

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