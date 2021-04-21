В МИД России вызвали замруководителя посольства США
В Министерство иностранных дел России вызван американский дипломат. Вызвали замруководителя американского посольства.
Об этом сообщает ТАСС.
Подробности вызова заместителя посла неизвестны.
"Сегодня в МИД вызван замруководителя американского посольства", - говорится в сообщении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал послу США Джону Салливану поехать в Вашингтон для проведения подробных консультаций.
За день до этого посла Соединенных Штатов вызвали в МИД РФ на фоне объявленных санкций в отношении России.
Напомним, Путин пригрозил странам в случае пересечения "красной черты" России.
Также президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ".